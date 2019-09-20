Бендерчанин до смерти избил мать сожительницы: ему грозит тюремный срок

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Бендерчанин, избивший до смерти мать своей сожительницы, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено.

Как сообщается в материалах дела, с осени 2018 года подозреваемый стал проживать в квартире своей сожительницы вместе с ней и её несовершеннолетним сыном. В марте 2019 года туда же вернулась из мест лишения свободы её 53-летняя мать. Отношения между мужчиной и тёщей не заладились. Ссоры возникали из-за того, что женщина часто злоупотребляла спиртным, передаёт novostipmr.com.

– 11 апреля тёща в очередной раз явилась подшофе и с порога начала кричать на домочадцев. Подозреваемый к тому времени также употребил спиртное и, находясь в агрессивном состоянии, прямо в прихожей стал избивать её. В течение 40 минут он наносил женщине удары руками и ногами по голове и всему телу, волоча её по всей квартире. Поначалу сожительница попыталась воспрепятствовать ему, но видя столь сильную агрессию, испугалась за себя и своего сына, – сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.

Мужчина был задержан на месте преступления. Потерпевшая с тяжелейшими травмами была госпитализирована в реанимационное отделение. Вскоре она скончалась от отёка головного мозга вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, из результатов которой следует, что молодой человек психически здоров. Он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением уже переданы в суд.