Белорусская община РМ: Призываем политические силы, оказавшиеся в меньшинстве, не противостоять признанной международными игроками новой власти!

Белорусская община РМ: Призываем политические силы, оказавшиеся в меньшинстве, не противостоять признанной международными игроками новой власти!

Общественная организация «Белорусская община Республики Молдова» выступила с обращением ко всем гражданам Республики Молдова. 

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Сегодня политическая ситуация в стране обострилась до предела! Проявляя обеспокоенность нарастающим процессом противостояния в обществе, руководство «Белорусская община Республики Молдова» заявляет:

Сегодня всем вовлеченным в политическое противостояние силам страны нужно осознать главное: народ устал от нестабильности, неразберихи, политических разборок, коррупции в системе правосудия и органах власти.  Мы призываем политические силы, оказавшиеся в меньшинстве, не противостоять признанной международными игроками новой власти в Молдове и передать власть мирным путем!

Мир в Молдове – это главное!

Мы, белорусы, потерявшие каждого третьего жителя страны в Великой Отечественной войне, знаем цену миру! 

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