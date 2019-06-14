Белорусская община РМ: Призываем политические силы, оказавшиеся в меньшинстве, не противостоять признанной международными игроками новой власти!

Общественная организация «Белорусская община Республики Молдова» выступила с обращением ко всем гражданам Республики Молдова.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Сегодня политическая ситуация в стране обострилась до предела! Проявляя обеспокоенность нарастающим процессом противостояния в обществе, руководство «Белорусская община Республики Молдова» заявляет:

Сегодня всем вовлеченным в политическое противостояние силам страны нужно осознать главное: народ устал от нестабильности, неразберихи, политических разборок, коррупции в системе правосудия и органах власти. Мы призываем политические силы, оказавшиеся в меньшинстве, не противостоять признанной международными игроками новой власти в Молдове и передать власть мирным путем!

Мир в Молдове – это главное!

Мы, белорусы, потерявшие каждого третьего жителя страны в Великой Отечественной войне, знаем цену миру!