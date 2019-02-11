Белок как лекарство. Какие продукты помогут быстрее вылечить грипп

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Простуда и грипп шагают по стране. Вам наверняка известно, чем лечить эту заразу, но вы вряд ли знаете, как её заедать.

А ведь это крайне важно, чтобы дать вирусам более серьёзный отпор, а потом и побыстрее восстановиться. Особенно это актуально при гриппе – после него обычно бывает тяжёлая постгриппозная астения. Это когда вы ходите как в воду опущенный. Голова не варит, ноги плетутся, дыхалки не хватает и частенько бросает в пот. В борьбе с этими проблемами важно знать, что нужно есть, а чего лучше избегать.

Белок – лекарство

«В самом начале болезни, особенно если есть проблемы с горлом, откажитесь от всего солёного и кислого, – советует Александр Балакин, лор-врач одной из поликлиник. – Они усиливают воспаление в горле. Вопреки всеобщему убеждению ни сто грамм, ни глинтвейн начинающуюся простуду не остановят, любой алкоголь надо исключить. Чай с лимоном, цитрусовые и соки из них обеспечат витамин С, он делает болезнь легче. Плюс в них много жидкости, пить вообще надо много – и лучше воду или кислые, несладкие напитки из клюквы, брусники, смородины. Малина нужна лишь при температуре, в прочих ситуациях вы будете после неё потеть, и это может привести к переохлаждению и усилению болезни. На всех этапах, включая и реабилитацию, очень важна белковая пища – мясо, птица, рыба, креветки и другие морепродукты. Белки – строительный материал для иммунитета. Антитела, с помощью которых мы боремся с вирусами и бактериями, – это особые белки – иммуноглобулины. Нужны они и для лимфоцитов – клеток иммунной системы».

При высокой температуре часто пропадает аппетит. Надо ли есть через силу? «Хорошей альтернативой в таких случаях будет бульон из птицы, – говорит Константин Спахов, к. м. н., врач-гастроэнтеролог. – Он вкусный и ароматный, и его соглашаются есть практически все. Бульон – отличный источник легкоусвояемого белка. Его обычно делают из курицы, но по своим полезным свойствам бульон из цесарки превосходит его. А в мясе этой птицы масса белка, немного жира, в нём оптимальный состав аминокислот и много цистина. Эта аминокислота – один из самых главных полезных компонентов бульона при ОРВИ, именно ею в первую очередь объясняют лечебный эффект. Она делает мокроту и слизь более жидкими, и они лучше отходят. Это доказано в исследованиях. Если подышать над бульоном, перед тем как его съесть, то цистин и горячие ароматные пары будут действовать вместе весьма эффективно. В птице, а в цесарке особенно, много цинка. На Западе с этим элементом даже делают препараты для лечения ОРВИ – доказано, что принимающие их быстрее выздоравливают».

Белые убийцы

Соль и сахар при простуде особенно вредны. Соль задерживает воду и тем самым тормозит выделение токсинов, в избытке образующихся при инфекции. Ещё соль усиливает воспаление в дыхательных путях, и болезнь протекает тяжелее. Так что о консервах при ОРВИ и гриппе забудьте, и готовить лучше без соли, даже бульон. Он будет только полезнее.

Доказано во многих исследованиях, что сахар плохо влияет на иммунитет, причём разными механизмами. Например, он угнетает активность лимфоцитов – они активно борются с вирусами. Во-вторых, тормозит фагоциты – эти клетки пожирают всю «мертвечину», которая образуется в зоне воспаления. Если её не убирать, то возрастает риск осложнений, в том числе и гнойной инфекции. В-третьих, сахар ослабляет действие витамина С, который очень важен для иммунитета. Как показывают исследования, негативные эффекты от действия сахара могут продолжаться в течение 5 часов, после того как вы съели сладкое, продукты с легкоусвояемыми углеводами или выпили любые напитки, изрядно подслащённые сахаром.