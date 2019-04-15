Бельцкая полиция задержала нарушителя, попытавшегося отнять сумку у прохожей

Бельцкая полиция задержала нарушителя, попытавшегося отнять сумку у прохожей

На 40-летнюю бельчанку на улице напал незнакомец. Мужчина попытался снять у жертвы сумку с плеча, а когда ему это не удалось, скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером. Женщина возвращалась домой, когда на неё с кулаками напал неизвестный мужчина в надежде отобрать сумку. Видя, что “поживиться” ему не удастся, нападавший поспешил скрыться с места преступления, пишет tvn.md.

Полиция задержала 19-летнего подозреваемого на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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