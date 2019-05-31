Стащили карту у пенсионера и обналичили ее: в Бельцах просят помощи в поиске воров (ФОТО)

Стащили карту у пенсионера и обналичили ее: в Бельцах просят помощи в поиске воров (ФОТО)

Бельцкий инспекторат полиции просит граждан посодействовать в идентификации лиц на фотографиях. Полиция ищет людей, подозреваемых в совершении кражи.

12 мая из кармана 68-летнего мужчины из города Сорока, который находился на бельцком рынке Байдукова, была украдена банковская карта, на которой находилась сумма в 27 000 леев, пишет baltionline.md. Подозреваемые сняли в банкомате деньги с украденной карты.

Тех, кто располагает информацией о данных лицах, просят сообщить об этом в полицию по контактным телефонам: 112 или 0 231 23476.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md