Бельцкая полиция разыскивает двоих подозреваемых в грабеже (ВИДЕО)

Бельцкая полиция разыскивает двоих подозреваемых в грабеже (ВИДЕО)

Бельцкая полиция просит помощи в установлении личности двоих молодых людей, подозреваемых в совершении грабежа.

В Инспекторат полиции Бельц обратился 17-летний парень. Он рассказал, что в ночь на 30 марта на одной из улиц города к нему подошли двое мужчин и украли мобильный телефон, пишет tvn.md. Сумма ущерба составила 9 000 леев.

Тех, кто узнал молодых людей на фото или видео, просят позвонить по телефонам: 112, 0 231 23476, 68 976 000. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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