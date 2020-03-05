Бельчанин во время сельхозработ нашёл взрывоопасный снаряд (ФОТО)

Во время обработки сельхозучастка в пойме реки Реут бельчанин наткнулся на снаряд. О находке оповестил полицию.
Информацию для esp.md подтвердили в Бельцком инспекторате полиции. Мужчина сообщил, что при обработке участка земли нашёл снаряд времён Второй мировой войны.
На место выехали оперативная группа уголовного преследования, сотрудники полиции и сапёры первой мотопехотной бригады. Опасный предмет специалисты извлекли для последующего уничтожения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Facebook Комментарии