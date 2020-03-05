Бельчанин во время сельхозработ нашёл взрывоопасный снаряд (ФОТО)

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Во время обработки сельхозучастка в пойме реки Реут бельчанин наткнулся на снаряд. О находке оповестил полицию.

Информацию для esp.md подтвердили в Бельцком инспекторате полиции. Мужчина сообщил, что при обработке участка земли нашёл снаряд времён Второй мировой войны.

На место выехали оперативная группа уголовного преследования, сотрудники полиции и сапёры первой мотопехотной бригады. Опасный предмет специалисты извлекли для последующего уничтожения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.