Бельчанин с ножевым ранением: стали известны подробности инцидента

0

Житель Бельц находится в больнице в тяжёлом состоянии после того, как накануне поссорился с соседом из-за парковочного места во дворе дома.

Как рассказала deschide.md Евгения Молчанов, пресс-секретарь ИП Бельц, вечером 6 июня жена пострадавшего позвонила в полицию и рассказала, что сосед ударил её мужа ножом.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Было установлено, что 30-летнюю жертву, вступившую в конфликт со своим 47-летним соседом, ранили в живот острым предметом. Жена пострадавшего рассказала полиции, что мужчины давно конфликтовали из-за места на парковке, – прокомментировала Молчанов.

В результате инцидента пострадавшего доставили в Бельцскую городскую больницу. Мужчина помещён в отделение реанимации.

Нападавшего всё ещё разыскивает полиция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.