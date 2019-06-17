Бельчанин попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с экс-сожительницей

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34-летний житель Бельц поступил в больницу в тяжёлом состоянии с ранением в области грудной клетки. Инцидент произошёл в субботу вечером в результате ссоры с бывшей сожительницей.

Правоохранители установили, что конфликт возник между пострадавшим и его 33-летней сожительницей. В какой-то момент женщина схватила нож и нанесла мужчине удар. Оба участника ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет tvn.md.

Пострадавший находится в Бельцкой больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии. Виновнице произошедшего грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.