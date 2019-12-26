Бельчанин купил права и попался с ними на границе

Бельчанин купил права и попался с ними на границе

На въезде в страну пограничники задержали гражданина Молдовы с поддельными водительскими правами. Молодой человек заявил, что документ был куплен у неизвестного лица за 500 евро.

Инцидент произошёл днём ранее в пункте пропуска “Атаки”. Пограничники остановили транспортное средство Audi A6, за рулём которого находился житель Бельц. Во время проверки документов сотрудники Пограничной полиции заметили в правах несоответствия оригиналу. Дополнительные проверки подтвердили, что документ является поддельным. 38-летний автовладелец признался, что купил права через Интернет за 500 евро.

Поддельный документ был изъят. Мужчине было разрешено пересечь государственную границу в качестве пассажира.

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