Бельчане теперь тоже смогут пожаловаться на качество продуктов: в местных магазинах были установлены боксы для петиций (ФОТО)

Бельчане теперь тоже смогут пожаловаться на качество продуктов: в местных магазинах были установлены боксы для петиций (ФОТО)

Жители Бельц смогут отправить свою жалобу о качестве товара в Национальное агентство безопасности пищевых продуктов, заполнив соответствующую петицию прямо в продовольственном магазине и поместив её в специальный бокс.

Пресс-служба НАБПП сообщает, что боксы для петиций были установлены в четырёх крупнейших магазинах Бельц, находящихся по следующим адресам:

– ул. Николай Йорга 9;

– ул. Александру чел Бун 5/1;

– ул. Булгарэ 120 А;

– ул. Каля Ешилор 112/57.

Целью установки боксов является повышение качества и безопасности пищевых продуктов, услуг, предоставляемых потребителям, а также повышение ответственности экономических агентов.

Напомним, что в конце прошлого месяца первые боксы для петиций были установлены в маркетах Кишинёва.

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