Бельцая полиция просит граждан помочь в поиске подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Бельцая полиция просит граждан помочь в поиске подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Инспекторат полиции Бельц просит помощи граждан в установлении личности мужчины, попавшего на камеры видеонаблюдения. Его подозревают в краже из салона мобильной связи.

По данным полиции, днём 9 марта подозреваемый украл из бельцкого магазина Moldcell беспроводную акустическую систему JBL Flip 4. Её цена превышает 2 000 леев, пишет esp.md.

Тех, кто узнал мужчину или знает что-либо о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по следующим телефонам: 112, (0231) 2-34-76 или (0689) 76-000.

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