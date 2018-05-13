Бегущая от любви. Как актриса Людмила Нильская вышла замуж от отчаяния

13 мая 1957 г. родилась актриса Людмила Нильская, которая смогла дважды войти в одну реку: стать знаменитой сначала в СССР, а потом — в современной России.

Людмила Нильская — артистка с очень необычной судьбой. Родившись в простой семье в маленьком городке во Владимирской области, она быстро поступила в Школу-студию МХАТ. Но на этом лёгкая часть её биографии закончилась. Девушку ждали жизненные взлёты и падения, достойные киносюжета.

Постановили: вернуть в семью!

Из Школы-студии МХАТ Нильскую вскоре отчисляют: провалила экзамен по истории КПСС, что в семидесятые годы считалось едва ли не смертным грехом для гражданина СССР.

Но юная Нильская не отчаялась и сумела поступить в Театральное училище имени Бориса Щукина. Закончив его, Людмила начала играть в театре. Её судьба на подмостках складывалась благополучно. В кино дела шли и того лучше: в восьмидесятые годы Нильская становится настоящей звездой экрана. После картин «Мелодия на два голоса», «Петровка, 38», «Через тернии к звёздам», «Мирное лето двадцать первого года» Нильскую знал в Союзе каждый. В тот период, как теперь судачат многие коллеги актрисы, разгорелся её роман с актёром Борисом Щербаковым, который в тот момент был женат, но пообещал ей уйти из семьи. Нильская ждала долго, но известный артист в итоге остался в семье: во многом из-за того, что подключились партийные активисты творческого мира и постановили вернуть «гулящего» к жене.

На своей личной жизни актриса ставить крест не собиралась. И всего через два месяца после драматического для неё расставания с Щербаковым, в 1983 году, Нильская вышла замуж за ничем не примечательного парня Жору. У пары родился сын. Потом, через много лет, Нильская признается в интервью, что огромной любви изначально между ними не было, но она верила, что удастся что-то построить. Многие коллеги говорили, что брак Нильской — скорее бегство от любви к Щербакову.

Вскоре актриса принимает решение на пике славы покинуть Союз и эмигрировать в Америку. У этого решения были личные причины: Георгий Исаев, муж Людмилы Нильской, объявил жене, что в стране в девяностые годы делать нечего. Надо ехать на Запад, где он намеревался создать собственный бизнес на деньги, вырученные от продажи московской квартиры жены. Не иначе как безрассудством можно объяснить странное согласие актрисы бросить всё на родине и ехать в никуда в США, где Исаев — без знания языка, без связей — «построит бизнес». Ведь муж Нильской и в Москве звёзд с неба не хватал: когда они познакомились, Георгий был водителем, позже Нильская устроила его администратором в театр.

В роли прислуги

Как бы то ни было, в 1994 году супруги с маленьким сыном Димой эмигрируют в Калифорнию. Исаев открывает там автомастерскую, вложив все деньги, которые у них были. Но, как того и следовало ожидать, муж Нильской в момент прогорел. Поэтому бывшая кинозвезда бросилась на поиски работы. Это в СССР она была звездой экрана, а в Голливуде русские актрисы никому нужны не были. Поэтому Нильская, наступив на горло собственным амбициям, убирала торговые центры, работала продавцом в магазине одежды и т. д.

Трудилась Людмила даже водителем. Актриса вспоминала потом в интервью, что одна русская эмигрантка, нанявшая Нильскую личным шофёром, очень любила унижать её, подчёркивая, что здесь она не кинозвезда, как в Москве, а прислуга у богатых.

Но Нильская рук не опускала. Она старалась идеально вести хозяйство и не давала отчаиваться мужу, морально поддерживала его, когда у того были постоянные депрессии и нервные срывы.

Георгий Исаев начал всё чаще ездить в Москву: как он говорил, по делам. А потом признался жене, что у него уже долгое время есть другая. И больше он не может разрываться между двумя женщинами. Людмила Нильская осталась одна в Америке с десятилетним сыном на руках.

Чудесное возвращение

Два года после развала семьи бывшая кинозвезда пыталась закрепиться в США, но потом поняла, что чувствует себя на чужбине ужасно, и решила вернуться на родину. В 2003 году Нильская и сын прилетели в Москву. Жить было негде. Нильская взяла денег в долг у друзей и сняла квартиру. Свою-то она под нажимом мужа продала в 1994 году, чтобы помочь ему основать американский бизнес.

Коллеги и друзья серьёзно поддержали актрису. Сергей Проханов взял её в штат Театра Луны, знакомые режиссёры стали звать Нильскую играть в антрепризах и телесериалах в небольших ролях. Жизнь налаживалась. Людмила уже сама могла оплачивать жильё, помогла сыну получить хорошее образование: Дмитрий — студент Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В 2008 году актёрская удача улыбнулась Людмиле Нильской вновь. Ей досталась главная роль в телевизионном сериале «Галина» режиссёра Виталия Павлова. Артистка сыграла дочь Генсека Леонида Брежнева и получила за картину престижную премию «Золотой орёл».

В личной жизни у Людмилы Нильской сегодня затишье. Она говорит в интервью, что роман с молодой девушкой у её мужа не заладился, и он попытался вернуться в семью, но актриса его не приняла. Сегодня Нильская признаётся, что 20 лет неудачного брака ей хватило с лихвой, и сегодня ей нравится жить для себя и получать от жизни удовольствие. Благо в творчестве она востребована, и зрители её по-прежнему помнят и узнают.