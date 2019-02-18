Бдительный житель Чадыр-Лунгского района помог предотвратить преступление

Бдительный житель Чадыр-Лунгского района помог предотвратить преступление

Вечером 16 февраля в дежурную часть ИП Чадыр-Лунга поступило сообщение от жителя села Баурчи Чадыр-Лунгского района. Мужчина сообщил, что в пустующем соседском домовладении, за которым он присматривал, горит свет.

По месту сообщения незамедлительно прибыла оперативная группа, которая задержала на месте преступления жителя села Томай  Чадыр-Лунгского района. Взломав замок на входной двери, мужчина незаконно проник в данное домовладение, пишет upatogagauzia.md.

По данному факту выясняются обстоятельства. По результатам расследования будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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