Бдительные пассажиры троллейбуса №13 «застукали» и задержали карманника (ВИДЕО)

Мужчина был замечен в тот момент, когда пытался вытащить кошелёк женщины, но обвинения пассажиров общественного транспорта он тут же стал отрицать.
Инцидент произошёл сегодня, приблизительно в 13:40, в троллейбусе №13 в столичном секторе Чеканы, пишет unimedia.md. Подозреваемый был пойман женщиной, на кошелёк которой он позарился.
– Я говорю вам честно, я не ворую. Кошелёк сам выпал из кармана, – пытался оправдаться подозреваемый.
Видео снял очевидец произошедшего. Сразу после инцидента прибыла и полиция. Карманника задержали. Органы правопорядка проводят расследование по данному факту.
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