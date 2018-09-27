Бдительные пассажиры троллейбуса №13 «застукали» и задержали карманника (ВИДЕО)

Бдительные пассажиры троллейбуса №13 «застукали» и задержали карманника (ВИДЕО)

Мужчина был замечен в тот момент, когда пытался вытащить кошелёк женщины, но обвинения пассажиров общественного транспорта он тут же стал отрицать.

Инцидент произошёл сегодня, приблизительно в 13:40, в троллейбусе №13 в столичном секторе Чеканы, пишет unimedia.md. Подозреваемый был пойман женщиной, на кошелёк которой он позарился.

– Я говорю вам честно, я не ворую. Кошелёк сам выпал из кармана, – пытался оправдаться подозреваемый.

Видео снял очевидец произошедшего. Сразу после инцидента прибыла и полиция. Карманника задержали. Органы правопорядка проводят расследование по данному факту.

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