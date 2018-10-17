Батрынча жестко ответил всем недовольным ремонтом здания президентуры

– Кому не нравится, что одно из главных зданий-символов было отремонтировано без использования единого лея из общественных денег, можете жить дальше так, как на этой фотографии. Это вас характеризует, – написал он на своей странице в соцсети.



Депутат ПСРМ также отметил, что “ваши” потратили несколько сотен миллионов общественных денег на восстановление разрушенного здания парламента.

– И я не услышал ни единого слова критики в их адрес от тех, кто сегодня так оскорблен ремонтом президентуры, – добавил он.

Напомним, сегодня в Молдову прибыл президент Турции. Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган вместе примут участие в церемонии инаугурации здания президентуры, отремонтированной безвозмездно турецкими партнерами.