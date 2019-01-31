Батрынча загнал в тупик кандидата Шора на Рышкановке вопросами о причастности бизнесмена к сносу ДК профсоюзов и Алешинского рынка (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Партии социалистов по одномандатному округу №28 Влад Батрынча загнал в тупик вопросами своего оппонента по этому же округу от партии “Шор” Регину Апостолову. В частности, Батрынча поинтересовался у своего контркандидата, за какую сумму Илан Шор приватизировал Дом культуры профсоюзов на Рышкановке, за сколько он его продал и почему он допустил, чтобы это здание и Алешинский рынок исчезли из этого сектора.

Вопросы были заданы в рамках теледебатов на частном телеканале. Апостолова попыталась уйти от ответа на вопрос, отметив, что она не в курсе финансовой деятельности Илана Шора, и свалить вину на социалистов, заявив, что Дом профсоюзов был снесен, когда у ПСРМ была самая большая фракция в Мунсовете.

– Мы не давали никаких разрешений. Почему господин Шор приватизировал и продал “Кауфланду” Дом культуры профсоюзов, а затем исчез и Алешинский рынок? Это больно для Рышкановки, – парировал Батрынча.

В ответ Апостолова пожала плечами, заявив, что это “не ко мне вопрос”.