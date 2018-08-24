Батрынча: Введение европейского вектора в Конституцию – манипуляция

Введение европейского вектора в Конституцию Республики Молдова является манипуляцией и избирательным действием. Об этом заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча в ходе передачи “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”, передает ipn.md.

– Нельзя делать из этого обязательную конституционную норму. Мы обратимся в Венецианскую комиссию и другие учреждения, и будем бороться за то, чтобы такое абсолютно позорное положение не появлялось в нашей Конституции, – отметил депутат.

По его словам, любая попытка изолирования Республики Молдова от Востока или Запада наносит ущерб гражданам. Депутат считает, что ни одно правительство не вправе навязывать свое видение.

– Представьте, хоть на минуту, что к власти приходят социалисты, вносят изменения в Конституцию и дополняют ее обязанностью евразийской интеграции. Конечно, мы так не сделаем, но представляете, какая реакция будет? – задался вопросом политик.

Социалист утверждает, что введение европейского вектора в Конституцию будет означать, что продвижение каких-либо других видений будет считаться антиконституционным и незаконным.

– И практически половина страны выводится за рамки закона, – отметил депутат.