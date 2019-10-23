Батрынча: Всё, что нужно знать о новой серии “Санта-Барбары” с участием союзников Киртоакэ, Цыку и Нэстасе в главных ролях

Батрынча: Всё, что нужно знать о новой серии “Санта-Барбары” с участием союзников Киртоакэ, Цыку и Нэстасе в главных ролях

Комментарий председателя фракции ПСРМ в парламенте, исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи от первого лица. 

Киртоакэ обвиняет Нэстасе в приватизации “Air Moldovа” и в получении 7 миллионов евро публичных денег, после чего…призывает кишиневцев отдать свои голоса во втором туре за Нэстасе.

Цыку заявляет, что Киртоакэ – его союзник, но Киртоакэ должен разобраться со своими уголовным делами. Цыку обвиняет Киртоакэ в коррупции, но проводит в Мунсовет по спискам PUN спонсоров Киртоакэ – Топалэ и Дырда.

Нэстасе отказывается создавать с ПСРМ большинство в Мунсовете (несмотря на ранее подписанное политическое соглашение), и обещает “проевропейское большинство” (с Киртоакэ, Цыку, Топалэ и Дырда?).

Это всё, что нужно знать о новой серии сериала “Санта-Барбара” с участием союзников Киртоакэ, Цыку и Нэстасе в главных ролях.

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