Батрынча: Вся Рышкановка скорбит, это уже третий жестокий урок для кишиневцев

Депутат ПСРМ присоединился к соболезнованиям в адрес семей погибших вчера в результате взрыва в жилом доме на Московском проспекте.

– Вся Рышкановка скорбит. Слова здесь лишние, – отметил Влад Батрынча на своей странице в соцсети.

Депутат подчеркнул, что это уже третий жестокий урок для кишиневцев и выразил сожаление, что предыдущие не научили.

– Власти города должны найти в самое ближайшее время решение по газификации всех подобных домов. Газовые баллоны – это средневековье. Газификация высотных домов должна соответствовать всем современным нормам безопасности, – добавил он.

Напомним, в результате взрыва три человека погибли, еще около 10 ранены.