Батрынча: Вся Рышкановка скорбит, это уже третий жестокий урок для кишиневцев

Батрынча: Вся Рышкановка скорбит, это уже третий жестокий урок для кишиневцев

Депутат ПСРМ присоединился к соболезнованиям в адрес семей погибших вчера в результате взрыва в жилом доме на Московском проспекте. 

– Вся Рышкановка скорбит. Слова здесь лишние, – отметил Влад Батрынча на своей странице в соцсети. 

Депутат подчеркнул, что это уже третий жестокий урок для кишиневцев и выразил сожаление, что предыдущие не научили.

– Власти города должны найти в самое ближайшее время решение по газификации всех подобных домов. Газовые баллоны – это средневековье. Газификация высотных домов должна соответствовать всем современным нормам безопасности, – добавил он. 

Напомним, в результате взрыва три человека погибли, еще около 10 ранены.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md