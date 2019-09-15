Батрынча: В отличие от проектов-однодневок ПСРМ ставит амбициозные задачи на десятилетия

Батрынча: В отличие от проектов-однодневок ПСРМ ставит амбициозные задачи на десятилетия

Партия социалистов представит предвыборную платформу не только для каждого населенного пункта, но и общенациональную платформу: какой видит ПСРМ Республику Молдова через 5-10-20 лет. Об этом заявил исполнительный секретарь, председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча. 

– Как мы будем строить села, как мы будем развивать города, как мы будем возвращать граждан домой. В отличие от других партий и проектов-однодневок сегодня мы поставим амбициозные задачи на ближайшие десятилетия, – сказал он. 

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