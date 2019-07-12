Батрынча уличил демократов в спекуляциях и манипулировании общественным мнением

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Демократы потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра здравоохранения и соцзащиты Аллы Немеренко для того, чтобы чиновник рассказала о мерах поддержки населения, в случае возможного повышения тарифов на природный газ и на электроэнергию. Данное требование возмутило депутатов.

В частности, глава фракции ПСРМ Влад Батрынча справедливо отметил, что данный вопрос не находится в компетенции этого министерства. Кроме того, социалист рассказал, что новой власти хорошо известно, что требование о повышении тарифов поступило в адрес еще прежнего режима ДПМ, однако, учитывая приближающуюся тогда предвыборную кампанию, демократы скрыли это.

– 100% это не компетенция Минздрава, это – компетенция НАРЭ, и мы не понимаем, почему вы так заботитесь о НАРЭ и не хотите заслушать его руководство. Мы знаем, что требование компаний, предоставляющих данные услуги, поступило в НАРЭ еще во времена правительства Филипа, но вы, учитывая, что приближалась предвыборная кампания, сделали все возможное, чтобы общество не узнало о повышении этих тарифов. И сейчас, обладая еще рычагами в НАРЭ, вы пытаетесь спекулировать и манипулировать общественным мнением. Но именно вы были теми, кто держал в тайне держали реальное положение вещей в НАРЭ, и, более того, обещали людям лучшие тарифы. Безусловно, правительство и парламент выйдут с мерами для того, чтобы люди не пострадали от этой ситуации, – сказал он.

В свою очередь и председатель парламента Зинаида Гречаный констатировала, что и правительство, и парламент примут все необходимые меры для того, чтобы социально-уязвимые слои населения никак не пострадали.

– Безусловно, до конца парламентской сессии, правительство выйдет с мерами поддержки для социально-уязвимых слоев населения, – сказала она.