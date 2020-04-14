Батрынча уличил “АКУМ” в лицемерии и популизме: “Когда вы были искренними – тогда, у власти, или сейчас, в оппозиции?!”

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Лицемерие и популизм. Так вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча расценивает действия так называемой “правой” оппозиции. Социалист осудил двуличные заявления лидеров “АКУМ” о секторе HoReCa, сделанные тогда, когда они находились у власти, и сейчас.

В частности, Батрынча напомнил, что в прошлом году именно по настоянию правительства Майи Санду для сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг) была удвоена ставка НДС.

– Тогда депутат блока “АКУМ” Александр Слусарь заявлял, что “нет трагедии” в том, чтобы представители HoReCa платили НДС в размере 20% и объяснял, почему эта такса должна была быть увеличена. А сегодня тот же Александр Слусарь, но уже в оппозиции, пишет, “почему не снизить ставку до 8%” для сектора HoReCa. Любой здравомыслящий гражданин задается вопросом: “Уважаемый депутат блока “АКУМ”, когда вы были искренним – когда были у власти и “не видели трагедии” в увеличении с 10% до 20% ставки НДС, или сейчас, в оппозиции, когда рассуждаете о снижении ставки до 8%?”. Что это, как не лицемерие и популизм, но и отсутствие уважения к гражданам, которых вы считаете лишенными памяти и критического мышления? – подчеркнул социалист.

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