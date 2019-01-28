Батрынча: Только социалисты приходят во дворы жилых домов и разговаривают с гражданами об их проблемах

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11 кандидатов ПСРМ по одномандатным округам в Кишиневе являются на сегодняшний день наиболее активными претендентами в депутаты в молдавской столице. За первые три дня предвыборной кампании они пообщались с более чем 50 тысячами граждан. Информация была представлена в рамках пресс-конференции исполнительным секретарем Партии социалистов Владом Батрынчей.

– Только социалисты приходят во дворы жилых домов и беседуют с гражданами об их реальных проблемах. Благодаря нашим коллегам из Муниципального совета Кишинева, нам удалось благоустроить более 400 дворов – это уличное освещение, детские или спортивные площадки, асфальтирование дорог и так далее. Мы – единственные, кто может показать, что нам удалось сделать в каждом секторе и практически в каждом дворе, – сказал он.

Батрынча отметил, что политические оппоненты социалистов, в отличие от них, “не посадили ни одно дерево, ни установили ни одну скамью, не помогли ничем пенсионерам” и так далее.

– Кроме популизма и стерильных заявлений им нечего предложить гражданам, они не могут ответить ни на один вопрос. Единственное, на что им хватает ума, – критиковать социалистов. Мы в Кишиневе стали мишенью практически всех политических оппонентов, которые прекрасно понимают, что мы – единственная партия, которая имеет все шансы получить большинство. Поэтому все наши оппоненты 24 часа в сутки занимаются критикой в наш адрес и не хотят обсуждать конкретные проблемы, – добавил он.

В заключение Батрынча призвал оппонентов ПСРМ быть более конкретными, представить свою платформу, показать, чем они лучше социалистов, и чего они добились для граждан. Он также отметил, что в последние дни участились случаи подкупа избирателей. Социалисты документируют их и в ближайшее время предадут огласке, а также обратятся по этому поводу в необходимые инстанции.