Батрынча: Социалисты всегда будут рядом с народом (ВИДЕО)

Парламент страны, мандат которого завершается сегодня, 30 ноября, не представляет волю народа. Из 5 парламентских фракций, за которые в 2014 году голосовали граждане Молдовы, осталась только фракция Партии социалистов. Об этом заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы были и остаемся единственной партией из нынешнего созыва в оппозиции, мы единственные, кто не участвовал в распределении функций в ситуативном большинстве, кто не голосовал ни за одно правительство, как это делали коллеги из других фракций, как, например, фракция Партии коммунистов, которая поддержала нынешнее правительство с начала мандата, спикера Андриана Канду, проголосовала за кабмин Габурича, который выделил 5,4 миллиардов леев из Нацбанка банкам группы Шора. Мы не участвовали в разного рода соглашениях. Все эти четыре года мы защищали интересы граждан, выступали за роспуск этого парламента, потому что он не представляет волю народа с 2014 года, – сказал он.

Батрынча отметил, что социалисты будут делать все возможное для того, чтобы объяснить гражданам, что многие партии, которые представляют себя оппозиционными, на самом деле были частью этого правительства все 9 лет его нахождения у власти, голосовали за закрытие школ и примэрий на местах, за повышение пенсионного возраста, прямо или косвенно принимали участие в принятии многих скандальных и антисоциальных решений. Депутат ПСРМ также рассказал об инициативах Партии социалистов в будущем парламенте страны. В частности, социалисты будут настаивать на изменении Конституции ввиду установления президентской республики, для чего ранее они собрали подписи граждан.

– Люди не хотят парламентское руководство, которое допускает беззакония, сомнительные беззаконные схемы, и потом не несут за это ответственность. Мы предложим систему, во главе которой будет президент, который будет назначать правительство с четкими полномочиями, чтобы люди раз в 4 года выбирали президента и знали, кто руководит страной, – сказал он.

Депутат напомнил и о других инициативах социалистов – социальных, экономических и политических. Все они будут зарегистрированы на первых же заседаниях нового законодательного органа, пообещал он.

– Мы единственная парламентская фракция, которая держала слово, нам не стыдно перед гражданами, 4 года мы честно и открыто выступали за то, что обещали людям. И мы всегда будем рядом с народом, как это было эти 4 года. Команда, которую вы видите, ежедневно была на местах, принимала сотни тысяч граждан, решили множество их проблем, оказали бесплатную юридическую поддержку десяткам тысяч граждан, помогли гражданам. Мы всегда были рядом с людьми и всегда будем защищать их интересы, – подытожил он.