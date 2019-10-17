Батрынча – “шоровцам”: Вы дважды обокрали пенсионеров и обрекли их на нищету, а сегодня нагло им лжете! (ВИДЕО)

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Партия “Шор” пытается обмануть общественное мнение, намеренно внедряя в сознание людей мысль о том, что за “кражей века” стоят, якобы, “невозвратные кредиты”. На заседании парламента, посвященном отчету комиссии о расследовании самого громкого преступления в истории нашей страны, депутат ПСРМ Влад Батрынча уличил “шоровцев” в наглой лжи и рассказал, кто на самом деле виновен в обнищании молдавского населения.

– Вы привычно обманываете общественное мнение: миллиарды вывели за один месяц зимой 2014 года. Если этих денег не было на счетах, то что же тогда перечисляли в оффшоры? 14 млрд леев, которые потом, при участии Демпартии, покрыли секретными распоряжениями правительства из средств Нацбанка, а после – перевели в публичный долг. И эти 14 млрд леев превратились в 25 млрд, которые будет возвращать Молдова. Вот так вы обокрали граждан, но вам показалось мало: вы начали играть на валюте, так как деньги выводить из страны нужно было в валюте. Лей обесценился, «грохнулся», и цены поползли вверх. Цены на услуги выросли в 2 раза, и каждый пенсионер стал покупать в 2 раза меньше продуктов и услуг на свою пенсию. То есть, вы обокрали каждого пенсионера, а сегодня вы им рассказываете, что социалисты, правительство, Гречаный не захотели увеличить пенсии на 15%. Вы обокрали каждого пенсионера через обесценивание лея, а второй раз – когда приняли публичный долг, – сказал Батрынча.

Депутат ПСРМ добавил, что нынешние власти ищут деньги на повышение пенсий и осуществление социальных проектов, что сделать довольно сложно, учитывая тот факт, что те, кто причастен к “краже века”, загнали в долги государство и публичный бюджет. Но и на этом они не остановились, решив приватизировать “Air Moldova”, аэропорт, автовокзалы страны и многое другое. За это надо отвечать, сказал Батрынча.

Отдельно социалист упомянул председателя этой партии Илана Шора, задав вполне обоснованные вопросы в его отношении.

– Здесь мы читали обвинения по Филату. Нам выдали показания Шора, в которых человек чистосердечно на 8 листах написал, сколько сумок он выносил и приносил Филату и другим деятелям. Давайте обсудим: откуда Шор брал эти сумки? Если он выносил их из банков, он должен за это отвечать, или за то, что он написал, он полностью освобожден от ответственности? А кто он такой, чтобы позволять себе выносить деньги из госбанка сумками и таскать туда, куда ему заблагорассудится? Он – господь Бог, владелец этих денег? Где он работал, какой его послужной путь? Что он заработал в молдавской экономике, что он стал собственником крупнейшего госбанка? Вы говорите, что он неликвидный? Очередная ложь: там 70% ликвидности. Это был самый ликвидный и крупнейший банк в стране. Кто он такой, что стал владельцем этого банка просто так? И потом он сам написал, что таскал сумками деньги из этого банка. Он получил аэропорт, профсоюзную собственность, приватизировал земли за 3 копейки, и при этом человеку не было даже 30 лет. Понятно: взрослые, серьезные граждане Филат и Плахотнюк втянули в схему. Он финансировал компанию ЛДПМ в 2014 году, потом – кампанию Демпартии. А непосредственно кампания партии Шора финансировалась из аэропорта, который был госпредприятием и приносил 80-90 млн леев государству. В комиссии по приватизации мы увидели трансферы из аэропорта в Оргеев на этот весь «маскарад». Правильно: обокрасть всю страну, направить трансферы на один городок и показать, как они построят коммунизм по всей стране. Граждане этой страны вынуждены возвращать 25 млрд. И это будет возвращать каждый пенсионер, которых вы обрекли на нищету. А сегодня они обвиняют нас и правительство Санду, что мы не хотим повышать пенсию. А где законодательная инициатива в этом плане этой фракции? – возмутился Батрынча.

Подводя итог, Батрынча заверил в том, что всем причастным придется отвечать по закону за всё содеянное, а также за клевету в адрес невинных людей, на которых “шоровцы” пытаются “спихнуть” свою ответственность за “кражу века”.