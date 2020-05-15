Батрынча: Шор не только вор, но и лжец (ФОТО)

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Шор не только украл миллиарды и сбежал от страха понести за это законное наказание. Он еще и большой лжец, как и вся его партия. Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он отмечает, что в четверг партия “Шор” запустила в публичное пространство фейк о том, что ряд советников ПСРМ в коммуне Холошница Сорокского района якобы примкнули к данному политформированию.



На этом, пишет Батрынча, “шоровцы” не остановились. Сегодня они выдали новую ложь – о тех же так называемых “разочаровавшихся социалистах”, которую раскручивают в СМИ.

– Повторим: ни один местный советник ПСРМ не покидал партию! Те, кого вор Шор купил на деньги из украденного миллиарда, были избраны от движения “Новая сила”. Мы осуждаем эту ложь, повторно распространяемую партией “Шор”, и призываем СМИ проверять публикуемую информацию. Чтобы облегчить миссию журналистов, предлагаю ссылку на страницу ЦИК, где черным по белому написаны имена советников ПСРМ в Холошнице, – написал Батрынча.

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