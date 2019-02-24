Батрынча: Сегодня – последний шанс не дать Молдове уйти “с молотка” (ВИДЕО)

Батрынча: Сегодня – последний шанс не дать Молдове уйти “с молотка” (ВИДЕО)

Сегодня у граждан Молдовы практически последний шанс навести порядок в стране и вернуть людям надежду и достоинство. Об этом заявил кандидат в депутаты Партии социалистов по одномандатному округу №28 (Рышкановка) Влад Батрынча. 

– В Кишиневе люди массово голосуют против демократов, либерал-демократов, против тех, кто перекрашивается и пытается вновь обмануть людей. Сегодня, фактически, последний шанс на то, чтобы нашу страну за следующие 4 года не продали с молотка, как продали большинство государственных предприятий, – сказал он. 

Батрынча также отметил, что несмотря на атаки демократов и их сателлитов на ПСРМ и вылитые тонны грязи, избиратели социалистов, напротив, консолидировались. Кандидат в депутаты надеется на активное участие граждан в сегодняшнем голосовании.

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