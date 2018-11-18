Батрынча: Сегодня мы даем старт самой важной борьбе за Молдову (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь Партии социалистов выступил на митинге протеста ПСРМ.

Батрынча отметил, что “9 лет назад эти варвары уничтожили государственные здания в центре столицы, были разрушены здания парламента и президентуры”.

– Они пришли к власти с лживыми обещаниями о зарплате в 500 евро и пенсии от 2 500 евро. Студентам обещали стипендию в 1 500 евро. Обещали сказку об удаче, а что сделали на самом деле? Ликвидация более 200 школ и сотней детских садов, медучреждений, кража миллиарда, кража государственных предприятий, незаконные приватизации. А самое главное, они украли не только собственность народа, но украли и надежду, будущее. Люди потеряли веру в завтрашний день и ежедневно покидают нашу страну. Сегодня мы пришли сказать, что намерены прекратить этот позорный режим, пришли вернуть людям страну, пришли вернуть Молдову народу. А всем этим ликвидаторам, тем, продал нашу страну и сказал, что Республика Молдова – это историческая ошибка, давайте скажем, что наше государство называется Республика Молдова, – сказал он.

Батрынча отметил, что сегодняшний митинг объединил единомышленников со всех уголков Республики Молдова: от Вулканешт до Кагула, Окницы и Бричан, от Ниспорен до Дубоссар. Вся Молдова собралась в Кишинёве, чтобы сказать «нет» этому режиму, чтобы сказать «долой» олигархам, чтобы сказать «позор» этой власти.

– Сегодня мы даём старт самой главной, самой важной борьбе за Молдову, за то, чтобы вернуть людям надежду, за возрождение экономики, за возврат социальных программ, за надежду и уверенность в завтрашнем дне, за гражданское достоинство. Вместе с вами сегодня мы обозначим идеи на будущее, вместе с вами с сегодняшнего дня мы начнём освобождение Молдовы ради будущего, ради детей, – добавил он.

Депутат ПСРМ также отметил, что социалисты – единственные, кто все эти годы протестовал против этого режима.

– Сегодня появилось много тех, кто называет себя оппозицией, но они сидели в этом здании и голосовали за миллиард, за аэропорт, за закрытие школ. Они сидели в здании парламента и говорят, что они оппозиция. Никакая они не оппозиция, а просто марионетки режима. Единственная альтернатива этой власти и этому режиму – это мы с вами, социалисты. На нас с вами лежит задача – победить в этой битве, – подытожил он.