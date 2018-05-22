Батрынча: Роль борца с “русской угрозой” перешла от Киртоакэ к Нэстасе

Кандидату партии “Платформа достоинства и правды” Андрею Нэстасе не хватило духа и принципиальности, чтобы отказаться от публичной поддержки ни от одного из представителей режима. Об этом на своей странице в соцсети пишет исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Гимпу, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ, Плахотнюк со своим единым “проевропейским кандидатом”. Все за Нэстасе. В ближайшие часы американское посольство и европейские миссии соберут в очередной раз вместе весь криминальный синдикат, режим, который 9 лет издевался над страной и Кишинёвом. Очередной антинародный альянс. На этот раз роль главного борца с “русской угрозой” перешла от Киртоакэ к Нэстасе. И Нэстасе благодарно принимает геополитическую “поддержку”, – пишет он.

Батрынча отмечает, что так называемый “борец с коррупцией и мафией” Нэстасе молчит. Ему не хватило духа и принципиальности отказаться от публичной поддержки ни от одного из представителей режима, считает социалист. – Ему не надо работать с кишинёвцами, работать над платформой. Ему не надо приходить на дебаты с оппонентом Чебаном и обсуждать проблемы столицы и их решение. Нэстасе посоветовали лишь молчать. Он молчит. Он терпеливо надеется на прохождение в парламент. Примэрия – лишь временный, утомительный для адвоката-миллионера, трамплин, – считает он.