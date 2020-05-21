Батрынча – Реницэ: Статью за предательство Родины никто не отменял (ВИДЕО)

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Сегодня суд сектора Чеканы рассматривает новый запрос прокуроров о выдаче нового ордера на арест на имя Влада Плахотнюка. Вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча связывает это с тем, что на парламентскую трибуну снова “выскочили” олигархические “консервы” с антиправительственной риторикой.



– Совпадение? Нет, не думаем. Кстати, изо рта бывшего посла в Бухаресте Юрие Реницэ случайно не пахнет контрабандными сигаретами времен режима Плахотнюка? Прокуратуре следовало бы пригласить его и задать вопросы об его роли в контрабанде сигарет в Румынию. Я подам официальный запрос в Генпрокуратуру по этому поводу, – отметил Батрынча.

Он выразил уверенность в том, что, кроме прокуроров, много вопросов и не только к группировке, с которой сотрудничает Реницэ, есть и у сотрудников СИБ.

– Статью за предательство Родины никто не отменял. Всё только начинается. Ваш кошмар близко, – сказал он.

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