Батрынча – Реницэ: Статью за предательство Родины никто не отменял (ВИДЕО)

Сегодня суд сектора Чеканы рассматривает новый запрос прокуроров о выдаче нового ордера на арест на имя Влада Плахотнюка. Вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча связывает это с тем, что на парламентскую трибуну снова “выскочили” олигархические “консервы” с антиправительственной риторикой.
– Совпадение? Нет, не думаем. Кстати, изо рта бывшего посла в Бухаресте Юрие Реницэ случайно не пахнет контрабандными сигаретами времен режима Плахотнюка? Прокуратуре следовало бы пригласить его и задать вопросы об его роли в контрабанде сигарет в Румынию. Я подам официальный запрос в Генпрокуратуру по этому поводу, – отметил Батрынча.
Он выразил уверенность в том, что, кроме прокуроров, много вопросов и не только к группировке, с которой сотрудничает Реницэ, есть и у сотрудников СИБ.
– Статью за предательство Родины никто не отменял. Всё только начинается. Ваш кошмар близко, – сказал он.
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Предатели Родины – это все власти начиная со Снегура и т.д. Предателей Родины вешают. Додон – американский агент и потому, предатель Родины, по определению. Мая Санду не предатель, так она агент ЦРУ и будет судима, как, иностранный агент. Батрынча – предатель по факту, ибо дебил. На суде ему будет смягчение, ибо не ведает, что творить. Наши выбранные власти вовсе не наши, а ставленники международного финансового КАПИТАЛА, которые нашими руками рушат экономику и уничтожают население. Без всякого на то основания, ибо рекомендации директора ВОЗ не являются основанием объявления ЧП и издевательства над людьми.
То что мы наблюдаем в мире называется ФАШИЗМ.