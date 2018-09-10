Батрынча рассказал, почему считает, что вчера произошло покушение на жизнь президента

Депутат Партии социалистов опубликовал свою версию случившегося в соцсети.

– Почему мы считаем, что сегодня произошло покушение на жизнь главы государства:

1. Накал напряжённости и высокие ставки предвыборного года. Игорь Додон несколько дней назад заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах во главе списка ПСРМ. Учитывая его высокий рейтинг и поддержку большинством населения республики – это опасность для власти и правых партий, для их евроатлантических кураторов. Ранее ведь они запретили президенту быть членом партии.

2. Ситуация в регионе напряжённая. Вчера, также в ДТП, погиб премьер Абхазии.