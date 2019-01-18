Батрынча рассказал о технических ошибках, допущенных правительством при реформе оплаты труда

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В желании быстро произвести реформу оплаты труда, правительство допустило несколько технических ошибок, в первую очередь, на уровне Министерства финансов, которое подготовило соответствующий проект закона об оплате труда. Об этом заявил депутат-социалист Влад Батрынча. По его мнению, то, что делает руководство страны, не должно происходить в спешке и только в предвыборных целях.

Батрынча, в частности, отметил, что анализ новой системой оплаты труда показал, что не были определены источники финансирования, и не был утвержден бюджет на 2019 год. У некоторых молодых педагогов выросли зарплаты, а у учителей с опытом работы зарплаты либо остались на старом уровне, либо снизились. Кроме того, более низкую заработную плату получают руководители учебных заведений.

– Почему это произошло? Во-первых, потому, что были проблемы на уровне концепции, и были проблемы на уровень финансовых расчетов, – заявил депутат в ходе передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова.

По его словам, проблемы есть и в пенсионной системе. Представителям некоторых категорий пенсионеров были увеличены пенсии, но были уменьшены пособия, которых они получали дополнительно и, таким образом, их доходы либо остались прежними, либо снизились.

Депутат говорит, что Республика Молдова оказалась в ситуации, когда не ясно, как будет покрыт дефицит бюджета в 2019 году.