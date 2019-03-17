Батрынча: ПСРМ не закрыла двери перед “ACUM”

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Партия социалистов не закрыла двери для переговоров перед избирательным блоком “ACUM”. Во вторник, 19 марта, руководящие органы политформирования вновь соберутся для принятия решения о дальнейших действиях. Об этом заявил избранный депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы, партия, за которую проголосовало наибольшее количество людей, должны предлагать обществу путь, по которому надлежит идти. И мы уверены, что если данный путь будет в интересах граждан, тогда Москва, Брюссель и другие столицы мира проявят понимание, – сказал социалист в ходе передачи “Главный вопрос” телеканала “НТВ Молдова”, пишет ipn.md.

По словам Батрынчи, пока другого сценария, кроме переговоров с “ACUM”, социалисты не рассматривали.

– Мы ознакомились со представленной информацией, но пока не были приняты решения. В отличие от них (блока “ACUM” – прим. ред.), мы не закрыли ни одни двери, не обиделись, – добавил он.

Напомним, в понедельник, 11 марта, Партия социалистов пригласила блок “ACUM” на переговоры, однако его лидеры от участия в них отказались.