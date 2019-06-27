Батрынча – прокурорам, “рисовавшим” уголовные дела: Теперь ваша очередь отвечать по закону

0

Ещё недавно прокуроры рисовали уголовные дела на депутатов и высших должностных лиц, отравляя окружающую среду манипуляциями и подтасовками, политической заказухой. Тогда представители прокуратуры казались самим себе всесильными и внушающими страх.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча. Социалист напомнил прокурорам, что, в соответствии с Уголовным кодексом РМ, извлечение выгоды из влияния, превышение полномочий, преследование по вымышленным мотивам, нарушение тайны личной жизни и корреспонденции, иммунитета, являются уголовно наказуемыми деяниями.

– Безусловно, ваша причастность к этим уголовным эпизодам, не освобождает от ответственности органы полиции и СИБ. Теперь ваша очередь. Бояться и быть объектами уголовного преследования. Но на этот раз – в соответствии с законом. И это логично! P.S. Бумеранг – это метательное орудие , возвращающееся обратно к бросившему, – отметил он.