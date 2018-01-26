Батрынча призвал Совет Европы обратить внимание на вопиющее нарушение прав нацменьшинств молдавскими властями (ВИДЕО)

Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутат Партии социалистов поприветствовал принятие ассамблеей в этой сессии Резолюции по защите и продвижению языков национальных меньшинств.

Вместе с тем социалист отметил, что в Молдове ситуация с защитой и продвижением языков нацменьшинств обстоит крайне сложно. Заявления молдавских властей носят, как правило, популистский, декларативный характер, а реальных механизмов по продвижению в Молдове этих ценностей сегодня не существует, подчеркнул он. Не соблюдается и рамочная Конвенция по защите национальных меньшинств.

– Огромные сложности испытывают граждане во взаимодействии с органами публичной власти. В резолюции, которую мы приняли на днях в ассамблее, говорится, что национальные меньшинства должны быть представлены в органах власти, в том числе в органах центральной власти. В молдавском правительстве нет ни одного представителя национальных меньшинств, ни одного министра, который принадлежал бы к этническим группам. И это в ситуации, когда в маленькой стране миллион граждан идентифицируют себя как представители национальных и этнических групп, – отметил социалист.

Батрынча подчеркнул, что у граждан есть проблемы и с доступом к юстиции, потому что молдавские судебные инстанции, в большинстве своем, не представляют людям возможности выступать и вести судопроизводство на других языках, кроме государственного. Колоссальные проблемы существуют и с доступом к образованию.

– Если в резолюции говорится о том, что государство должно выделять бюджетные средства и обеспечивать право на реальный полилингвизм, билингвизм в образовании, то в молдавском Кодексе об образовании не существует никакого другого языка, кроме государственного. И даже язык, на котором говорит миллион человек, русский язык, в этом кодексе уже преподносится как иностранный, – добавил он.

Таким образом, констатировал социалист, Молдова нарушает большое количество своих обязательств по международным конвенциям.

– И это, безусловно, политика властей. Сегодня парламентское большинство принимает законопроекты, которые ограничивают доступ к информации граждан. Запрещаются новостные блоки, информационные программы, в первую очередь, российского ТВ. Это говорит об информационной блокаде, о цензуре. И все это в 21 веке, на глазах международных организаций, – сказал Батрынча.

Он выразил уверенность, что Совет Европы как орган, который обеспечивает верховенство права и соблюдение демократических норм, независимо от политической ситуации должен отреагировать и способствовать тому, чтобы Республика Молдова соблюдала свои обязательства как страна – участница СЕ. Двойных стандартов в этом смысле быть не должно, добавил социалист.

– Хочу отметить, что ассамблея принимает хорошие правильные комплексные резолюции для того, чтобы обеспечить подлинное верховенство права. Но, к сожалению, существуют иногда местечковые политические интересы или геополитические интересы, которые вынуждают национальные правительства сознательно идти на нарушение конституционных прав граждан. Я хотел бы обратиться к вновь избранному комиссару по правам человека Совета Европы: у меня есть петиция, подписанная 17 общественными неправительственными правозащитными, этнокультурными организациями РМ для того, чтобы мы занялись конкретным решением проблем, и на ближайшем заседании парламента мы предложим данную резолюцию по защите региональных языков для ее рассмотрения парламентом, – подытожил Влад Батрынча.