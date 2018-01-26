26

Батрынча призвал Совет Европы обратить внимание на вопиющее нарушение прав нацменьшинств молдавскими властями (ВИДЕО)

Батрынча призвал Совет Европы обратить внимание на вопиющее нарушение прав нацменьшинств молдавскими властями (ВИДЕО)

Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутат Партии социалистов поприветствовал принятие ассамблеей в этой сессии Резолюции по защите и продвижению языков национальных меньшинств.

Вместе с тем социалист отметил, что в Молдове ситуация с защитой и продвижением языков нацменьшинств обстоит крайне сложно. Заявления молдавских властей носят, как правило, популистский, декларативный характер, а реальных механизмов по продвижению в Молдове этих ценностей сегодня не существует, подчеркнул он. Не соблюдается и рамочная Конвенция по защите национальных меньшинств.

– Огромные сложности испытывают граждане во взаимодействии с органами публичной власти. В резолюции, которую мы приняли на днях в ассамблее, говорится, что национальные меньшинства должны быть представлены в органах власти, в том числе в органах центральной власти. В молдавском правительстве нет ни одного представителя национальных меньшинств, ни одного министра, который принадлежал бы к этническим группам. И это в ситуации, когда в маленькой стране миллион граждан идентифицируют себя как представители национальных и этнических групп, – отметил социалист. 

Батрынча подчеркнул, что у граждан есть проблемы и с доступом к юстиции, потому что молдавские судебные инстанции, в большинстве своем, не представляют людям возможности выступать и вести судопроизводство на других языках, кроме государственного. Колоссальные проблемы существуют и с доступом к образованию.

– Если в резолюции говорится о том, что государство должно выделять бюджетные средства и обеспечивать право на реальный полилингвизм, билингвизм в образовании, то в молдавском Кодексе об образовании не существует никакого другого языка, кроме государственного. И даже язык, на котором говорит миллион человек, русский язык, в этом кодексе уже преподносится как иностранный, – добавил он. 

Таким образом, констатировал социалист, Молдова нарушает большое количество своих обязательств по международным конвенциям.

– И это, безусловно, политика властей. Сегодня парламентское большинство принимает законопроекты, которые ограничивают доступ к информации граждан. Запрещаются новостные блоки, информационные программы, в первую очередь, российского ТВ. Это говорит об информационной блокаде, о цензуре. И все это в 21 веке, на глазах международных организаций, – сказал Батрынча. 

Он выразил уверенность, что Совет Европы как орган, который обеспечивает верховенство права и соблюдение демократических норм, независимо от политической ситуации должен отреагировать и способствовать тому, чтобы Республика Молдова соблюдала свои обязательства как страна – участница СЕ. Двойных стандартов в этом смысле быть не должно, добавил социалист.

– Хочу отметить, что ассамблея принимает хорошие правильные комплексные резолюции для того, чтобы обеспечить подлинное верховенство права. Но, к сожалению, существуют иногда местечковые политические интересы или геополитические интересы, которые вынуждают национальные правительства сознательно идти на нарушение конституционных прав граждан. Я хотел бы обратиться к вновь избранному комиссару по правам человека Совета Европы: у меня есть петиция, подписанная 17 общественными неправительственными правозащитными, этнокультурными организациями РМ для того, чтобы мы занялись конкретным решением проблем, и на ближайшем заседании парламента мы предложим данную резолюцию по защите региональных языков для ее рассмотрения парламентом, – подытожил Влад Батрынча. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md