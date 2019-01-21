Батрынча призвал граждан не позволить Молдове “уйти с молотка” (ВИДЕО)

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За последние 10 лет, что у власти в нашей стране находятся правые политические силы, происходит процесс грубого «разгосударствления» Молдовы, лишения ее фундамента, традиционных ценностей, покушения на суверенитет и нейтралитет. Именно поэтому предстоящая предвыборная кампания станет для Партии социалистов настоящим боем за Родину. Об этом в эфире программы «Персональный акцент» на телеканале Accent TV заявил исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента Влад Батрынча.

Чувствуя приближение политической кончины, действующая власть пойдет на любые ухищрения, считает депутат. В то же время социалисты видят в предстоящих выборах шанс вернуть Молдове ее суверенитет, независимость, самостоятельную политику и экономику, подчеркнул он.

В данной связи Батрынча напомнил, что за период пребывания во власти проевропейских сил, молдавской экономике были нанесены сокрушительные удары. В качестве примера он привел подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое практически подрубило основы для молдавской индустрии, сельского хозяйства и бизнеса.

– Предстоящие выборы – последний шанс для нашей республики, для наших граждан. Другого шанса не будет. Ушли многие предприятия с молотка, и наше государство тоже может просто уйти с молотка, – заявил социалист, призвав граждан не допустить этого.