Батрынча: Предлагаемая блоком “АКУМ” правительственная “чехарда” – это путь в никуда (ВИДЕО)

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Для реальных перемен в стране Молдове необходимо стабильное, солидное и серьезное парламентское большинство, а не “правительственная чехарда”. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча. Социалист подчеркнул: то, что предлагает блок “АКУМ” в отсутствие парламентского большинства, – полная утопия.

Батрынча рассказал, что, по имеющейся у социалистов информации, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду принципиально готова согласиться с коалицией, в которой она будет занимать пост премьера, а председатель ПСРМ Зинаида Гречаный возглавит парламент. Однако теперь “камнем преткновения” стали амбиции лидера платформы “Достоинство и правда” Андрея Нэстасе, который переживает, что из-за того, что он останется без руководящей должности, его политический рейтинг упадет.

– Мы найдем руководящую функцию и для господина Нэстасе, чтобы ему было приятно. Работы хватит на всех. Менять нужно многих руководителей, но для этого нужно дать парламентскую “спину”. Для перемен нужно стабильное, солидное, серьезное парламентское большинство. Вся эта система должна увидеть, что в парламенте есть политическая воля, что есть коалиция, есть власть в стране. А если люди видят эти рассуждения – “Месяц проголосуем так, правительство на месяц, два” – это путь в никуда. Это будет правительственная “чехарда”, мы это всё уже проходили, – сказал он.

Батрынча также добавил, что ПСРМ готова к возможным досрочным выборам, однако принципиально ситуация после них может не измениться.

– Ну, будет меньше у блока “АКУМ”, но от этого они не станут более договороспособными. Я надеюсь, что ближе к роспуску парламента они немножко урезонят свои амбиции. Коалицию надо создавать, потому что всё то, о чем так красиво говорят коллеги, – абсолютно не реализуемо и это полная утопия в отсутствие парламентского большинства. Может быть, ближе к окончанию этих трех месяцев немножко “спустимся на землю” и поговорим, – подытожил он.