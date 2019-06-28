Батрынча: Позиция партнеров в отношении Молдовы стала примером консолидированной, объединенной Европы (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Молдовы выступил на закрытии летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Батрынча назвал ее исторической, подчеркнув, что к своему 70-летию ПАСЕ подошла консолидированной и объединенной.

– Речь идет, конечно, и о соблюдении всех прав, обязанностей всех 47 стран СЕ. Мы понимаем, что была проделана огромная работа генеральным секретарем, политическими группами, для того, чтобы наша Парламентская ассамблея стала подлинной площадкой для решения важнейших и сложнейших проблем, которые стоят сегодня перед объединенной Европой, – сказал он.

Социалист отметил, что именно благодаря единой позиции всей Европы – и Западной, и Восточной – в РМ произошли важнейшие изменения.

– Мы смогли избавиться от олигархического, криминального режима, который поставил на колени целую страну, целый народ, юстицию, подчинил себе Конституционный суд и прокуратуру. Сегодня в Молдове существует власть, которую впервые поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Конечно, это стало результатом большой борьбы, но это стало и результатом единой, консолидированной позиции и поддержки всех наших партнеров. Сегодня Молдова стала демократичной, она встала на путь построения правового государства, в котором граждане чувствуют себя защищенными. Пример Республики Молдова, на наш взгляд, – это пример той самой, консолидированной, объединенной Европы, показатель того, что и здесь, в ассамблее Совета Европы, можно и нужно решать самые смелые и трудные задачи, – добавил Батрынча.

В заключение социалист отметил, что “права человека – краеугольный камень, на котором мы будем строить всю нашу дальнейшую политику”.