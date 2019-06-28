Батрынча: Построим такую Молдову, которой будут гордиться все! (ФОТО)

0

29 июня Партия социалистов отмечает 22-ую годовщину со дня своего создания. По этому случаю исполнительный секретарь ПСРМ, глава фракции социалистов в парламенте страны Влад Батрынча обратился с посланием к своим коллегам по партии.

Батрынча отметил, что “вместе, мы обязательно достигнем поставленных задач и построим лучшее, более достойное будущее Молдовы и её народа”.

– Мы построим такую Молдову, которой справедливо будут гордиться её граждане, и создадим условия для возврата домой наших граждан, которые сегодня вынуждены искать лучшей жизни далеко за пределами нашей общей Родины. Мы – одна семья! Сил нам, терпения и мудрости! – подчеркнул он.