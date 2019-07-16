Батрынча поставил на место “шоровцев”: Вы не вправе читать нам лекции о морали и этике (ВИДЕО)

Батрынча поставил на место “шоровцев”: Вы не вправе читать нам лекции о морали и этике (ВИДЕО)

Председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча поставил на место депутатов фракции “Шор”, попытавшихся преподать урок морали и правильного поведения парламентскому большинству. 

– Эти лекции вы можете давать продажным прокурорам, судьям, всем тем, кто способствовал тому, чтобы ваш политический проект, основанный на коррупции, привел к тому, что вы находитесь здесь, в парламенте. Мы вас не трогали и вели себя достаточно сдержанно, учитывая все обстоятельства этой ситуации. Избавьтесь, пожалуйста, от нравоучительного тона и не давайте нам лекции, тем более в такой тонкой области, как мораль, этика и, тем более, право. Вы явно не находитесь в этой позиции, – сказал он. 

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