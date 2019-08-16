Батрынча поставил на место “шоровца” на заседании парламента (ВИДЕО)

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Председатель фракции Партии социалистов в Парламенте РМ Влад Батрынча поставил на место депутата партии «Шор» Дениса Уланова, который выразил недовольство в связи с кандидатами, выдвинутыми парламентом на пост судей КС.

– Гражданин Уланов, в первую очередь, я вам рекомендую, как человеку, который претендует на высокое звание «адвокат юриста», читать законодательство. Второе – немножечко лучше вникать в то, о чем говорится на государственном языке, потому что я чётко ответил, что парламент, в соответствии с законом, назначает двух судей Конституционного суда. Закон не предусматривает той или иной процедуры, это суверенное право парламента – определить двух кандидатов и двух судей. Решение в последней инстанции принадлежит парламенту. Если 51 депутат голосует – эти кандидаты становятся судьями, если нет – эти кандидаты не становятся судьями, – пояснил Батрынча с парламентской трибуны.

Однако ответ не удовлетворил депутата партии «Шор», в связи с чем он заявил, что не станет опускаться до уровня Влада Батрынчи и не станет его называть гражданином.

– Вы не можете опуститься, потому что вы ещё туда не поднялись, – сказал председатель фракции ПСРМ в парламенте.