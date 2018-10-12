Батрынча поставил на место Канду: Ваш рейтинг всего 1,5% (ВИДЕО)

Батрынча поставил на место Канду: Ваш рейтинг всего 1,5% (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов жестко ответил председателю парламента Андриану Канду, раскритиковавшему президента Игоря Додона. 

– Если говорить о президенте, господин Канду, вы после 4 лет в должности председателя парламента имеете рейтинг доверия в 1,5%, а рейтинг президента – более 50%. И прошу вас ничего не предъявлять президенту, потому что именно вы тот, кому не верят граждане, – сказал он. 

Канду не нашел, что ответить на эту реплику, и сделал вид, что не услышал этого. Момент попал на видео:

 

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