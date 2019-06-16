Батрынча: Политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности

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Главной задачей сегодня является сохранение работоспособного парламентского большинства и выполнение утверждённой повестки дня “step by step” (“шаг за шагом” – прим.ред.). При этом любые попытки, декларации или действия, ведущие к провоцированию ненужного напряжения или отклонению от политических договорённостей, должны в безусловном порядке осуждаться и пресекаться политическими лидерами, всеми участниками процесса, независимо от партийной принадлежности, так как политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности. Об этом на своей странице написал глава фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча.

Ниже публикуем его комментарий без сокращений.

Есть эмоции, громкие заявления, и люди, все мы, имеем на это право. Слишком долго Молдова и её народ находились под каблуком режима. Но нельзя терять бдительность. Главной задачей сегодня является сохранение работоспособного парламентского большинства и выполнение утверждённой повестки дня step by step. Как мы ранее и утверждали, выполнение поставленных задач потребует изрядного времени (вплоть до окончания 4-летнего мандата парламента) и скоординированных усилий. Любые попытки, декларации или действия, ведущие к провоцированию ненужного напряжения или отклонению от политических договорённостей, должны в безусловном порядке осуждаться и пресекаться политическими лидерами, всеми участниками процесса, независимо от партийной принадлежности. Политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности. Только так мы сможем доказать молдавскому народу, что новая власть принципиально отличается от всех предыдущих, и работает в интересах государства и людей.