Батрынча: Политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности

Батрынча: Политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности

Главной задачей сегодня является сохранение работоспособного парламентского большинства и выполнение утверждённой повестки дня “step by step” (“шаг за шагом” – прим.ред.). При этом любые попытки, декларации или действия, ведущие к провоцированию ненужного напряжения или отклонению от политических договорённостей, должны в безусловном порядке осуждаться и пресекаться политическими лидерами, всеми участниками процесса, независимо от партийной принадлежности, так как политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности. Об этом на своей странице написал глава фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча. 

Ниже публикуем его комментарий без сокращений.

Есть эмоции, громкие заявления, и люди, все мы, имеем на это право. Слишком долго Молдова и её народ находились под каблуком режима. Но нельзя терять бдительность.

Главной задачей сегодня является сохранение работоспособного парламентского большинства и выполнение утверждённой повестки дня step by step.

Как мы ранее и утверждали, выполнение поставленных задач потребует изрядного времени (вплоть до окончания 4-летнего мандата парламента) и скоординированных усилий.

Любые попытки, декларации или действия, ведущие к провоцированию ненужного напряжения или отклонению от политических договорённостей, должны в безусловном порядке осуждаться и пресекаться политическими лидерами, всеми участниками процесса, независимо от партийной принадлежности.

Политический момент требует мудрости, сдержанности и принципиальности.

Только так мы сможем доказать молдавскому народу, что новая власть принципиально отличается от всех предыдущих, и работает в интересах государства и людей.

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