Батрынча поймал представителя Нэстасе на наглой лжи в прямом эфире (ВИДЕО)

Александр Слусарь, представитель кандидата так называемых проевропейских сил на должность генерального примара Кишинева Андрея Нэстасе, поспешил отмежеваться от активиста партии “Платформа достоинства и правды”, заявившего на встрече с Нэстасе, что таких людей, как Ион Чебан, а также его сторонников, нужно убивать. Более того, Слусарь намеренно солгал, заявив, что Нэстасе отреагировал на это заявление сразу же, чего и в помине не было.

Декларация прозвучала в рамках дебатов представителей двух кандидатов на телеканале “НТВ-Молдова”. Представлявший Иона Чебана исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча справедливо поинтересовался у Александра Слусаря, почему человек, позволивший себе подобное заявление, до сих пор не был исключен из рядов партии. В ответ на это Слусарь начал откровенно лгать.

– Значит так, этот человек – мы даже не знаем, является ли он членом партии. Господин Нэстасе сразу отреагировал на это, – сказал он, заявив, что этому есть видеоподтверждение.

Однако, на записи видно, что Нэстасе никак не отреагировал на дикое заявление не просто своего сторонника, а, по имеющейся у социалистов информации, члена и активиста партии “Платформа достоинства и правды”. Кандидат так называемых проевропейских сил не только не сделал мужчине замечание, но и абсолютно спокойно продолжил свою речь, сделав вид, что ничего не случилось.

Солгал, по словам Батрынчи, Слусарь и о том, что этого человека он впервые увидел на этой встрече.

– После передачи я опубликую совместную фотографию вот этих вот товарищей. И это ваш активист, член партии, и никакого замечания господин Нэстасе не делал, – добавил социалист.

В заключение Влад Батрынча отметил, что представители платформы “заигрались”, и подчеркнул, что недопустимо, чтобы ради власти политические деятели переходили в открытую агрессию и угрозы.