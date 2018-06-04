Батрынча поблагодарил избирателей, проголосовавших за Иона Чебана: Через год кишиневцы обязательно победят!

Несмотря на срежисированную атаку справа и слева, потоки грязи и манипуляций, жители Кишинёва массово проголосовали за профессиональную городскую власть, но вновь судьбу столицы решили пригороды.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что победа Нэстасе стала результатом объединения коррупционеров Гимпу, Киртоакэ, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ и других против пресловутой “красной чумы” и “руки Москвы”, а также открытого вмешательства в избирательную кампанию Румынии и посольств США и ЕС.

– Да, откровенная мелкая мстительность и подгаживание Воронина и Усатого, которым плевать на судьбу города, очистные и гей-парады. Главное – чтобы социалисты не победили, а там хоть трава не расти. Зато маски с кукольных физиономий сорваны. Один может возглавить в следующем году марш унионистов, а второй ЛГБТ-парад, – отметил он.

Батрынча посетовал, что Кишинёвом вновь будут управлять пригороды, ведь в городе Киртоакэ-2 (Нэстасе) проиграл, но выразил уверенность, что за год до следующих выборов примара столицы ситуация деградирует ещё больше.

– Ведь Киртоакэ-2 будет заниматься парламентскими выборами, а компетенции, программы и команды у него нет. Вместо кропотливой работы будет ежедневная трибунная деятельность по перетягиванию каната с Демпартией, ЦИК которой не заметил ни вмешательства иностранных граждан, ни грубой варварской агитации в день выборов, – заявил Батрынча.

Депутат поблагодарил всех единомышленников и команду Партии социалистов и Иона Чебана, и выразил уверенность в победе через год.

– Через год мы будем сильнее, а они потонут в собственной геополитической импотенции. И кишинёвцы обязательно победят! Перед рассветом всегда темнеет! – сказал Батрынча.

Напомним, ранее кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан заявил, что останется рядом с кишиневцами и продолжит деятельность в мунсовете на благо города.