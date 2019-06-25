Батрынча поблагодарил генсека Совета Европы за поддержку новой власти в Молдове

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Председатель фракции Партии социалистов в Парламенте РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча встретился в Страсбурге, где он принимает участие в летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и поблагодарил его за поддержку легитимного парламента и правительства Молдовы.

– Вместе с коллегами по делегации в ПАСЕ Андреем Нэстасе и Михаем Попшой поблагодарили Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда за чёткую и оперативную позицию по Молдове, поддержку легитимных парламента и правительства, и экспертизу Венецианской комиссии, – написал Влад Батрынча на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что Ягланд одним из первых признал новую власть в нашей стране и обратился в Венецианскую комиссию за срочным заключением по поводу решений КС Молдовы.