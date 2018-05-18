Батрынча перечислил 10 причин, по которым намерен голосовать за Иона Чебана

Все кандидаты на пост генпримара Кишинева – бледный и неубедительный copy/past кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

Об этом заявил его однопартиец, депутат Влад Батрынча, перечисляя причины, по которым 20 мая на досрочных выборах генпримара Кишинева проголосовать за Иона Чебана.

Первой причиной народный избранник назвал то, Чебан – единственный компетентный и по настоящему подготовленный кандидат на эту должность. Ни один из тех оппонентов, кому хватило смелости выйти с ним на дебаты, не сумел даже близко продемонстрировать уровень его знаний и подготовки.

– 2. Ни один из кандидатов не владеет его знаниями проблем муниципия и не имеет его программы по их решению. ВСЕ остальные программы/платформы – это банальный copy/past программы Чебана. В этой кампании его копировали все и во всём, остальные кандидаты – бледный и неубедительный copy/past Иона.

3. Ион Чебан – единственный кандидат с реальной поддержкой команды. Архитекторы, транспортники, специалисты ЖКХ, юристы, экономисты… Честные и порядочные люди. Все остальные кандидаты – очередной неудачный эксперимент без команды. Учитывая, что мэр избирается на год, Чебан единственный, кто начнёт работать, начиная с первого дня.

4. Примар избирается на год и ему работать с нынешним муниципальным Советом. За его спиной крупнейшая фракция – 19 советников из 51. Остальные – либералы и прочие, разрознены, разбиты и потеряны. Чебан единственный, кто сможет работать с этим составом Совета и демонстрировать результаты.

5. Чебан доказал, что является идейным и конкретным борцом с коррупцией. Коррупция – бич и проклятие Кишинёва. Все схемы – от строительства и земли до парковок и дорог – вскрыты Чебаном. Онлайн-трансляции, электронное голосование, электронный документооборот, адресная ответственность каждого чиновника… Он борец с коррупционерами – от Грозаву и Гамрецкого до Фляша, Молжовану и Топалэ. Благодаря Иону, люди узнали о преступлениях и преступниках Дорина Киртоакэ и его проворовавшихся чиновников, большинство которых работают сегодня с незаконным исполняющим обязанности.

6. Чебан доказал, что муниципий может работать и без миллиардных кредитов. На СЭКОНОМЛЕННЫЕ консильерами бюджетные деньги, за счёт эффективности и прозрачности, десятки тысяч людей получили материальную помощь, были построены десятки детских и спортивных площадок, школы и садики получили средства на капремонт. Этим Чебан доказал, что он эффективный и умелый менеджер.

7. Убеждён, что Чебан защитит каждый квадратный метр парков и зелёных насаждений, и увеличит их площадь. Нелепые стройки и безобразные отъёмы муниципальной земли будут остановлены. Он не выдаст ни одной авторизации строительной мафии.

8. Чебан не даст обворовывать кишинёвцев через тарифы, и делать бедных нищими, как это делала и сделает в случае победы демпартии мадам Раду. Ион будет защищать Кишинёв и каждого кишинёвца.

9. Кто из крикливо-амбициозных оппонентов Чебана повторил бы его решение сложить мандат депутата парламента ради мандата городского советника? Нэстасе, Мунтяну или прочие граждане, для которых год примарства это лишь трамплин ради тёплого парламентского кресла? Никто! Ион сознательно пошёл на риск и проблемы, 3 года строил команду и работал на кишинёвцев. Это смело и достойно уважения.

10. Чебан молод, энергичен, подготовлен и хорошо мотивирован и полон желания продемонстрировать, что наш город может перестать быть селом с коммунальной инфраструктурой и стать столицей. Он кишинёвец! И он – единственный шанс для Кишинёва! Других просто нет. И это факт!

Я голосую за Иона! Мы в него верим!