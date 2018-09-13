Батрынча ответил Усатому: Гражданин балабол лучше бы занимался хаосом в Бельцах, который он трусливо покинул, как и свою команду

Депутат Партии социалистов отметил, что комментировать заявления элементов с низкой социальной ответственностью – дело, мягко говоря, неблагодарное, но, учитывая важность объективной информации, вынужден ответить “гражданину балаболу” (председателю “Нашей партии” Ренато Усатому – прим. ред.), привыкшему годами деформировать реальность в соответствии со своими извращёнными представлениями.
– Во-первых, президент с членами своей семьи покинул место аварии на автомобиле полиции, а не скорой помощи. Во время аварии Игорь Додон со своей матерью находились в основной машине кортежа, а его сын – в машине сопровождения (охраны). Охранник закрыл своим телом сына президента. Это лишь два эпизода, говорящих о том, что данный элемент в очередной раз понятия не имеет, о чём рассуждает. Можно бы привести и другие аргументы, но много чести, – подчеркнул социалист.
Батрынча также отметил, что “гражданин балабол, он же Усатый, лучше бы занимался хаосом в Бельцах, городом, который он трусливо покинул, равно как и свою команду”.
– Это было бы лучше, чем тиражировать примитивные слухи румынской спецслужбы SRI, продвигаемые в публичном пространстве Молдовы официально нетрудоустроенными блогерами. Они стряпают гадости за запрутские пайки, а этот просто из ненависти, – подытожил он.