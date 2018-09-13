Батрынча ответил Усатому: Гражданин балабол лучше бы занимался хаосом в Бельцах, который он трусливо покинул, как и свою команду

– Во-первых, президент с членами своей семьи покинул место аварии на автомобиле полиции, а не скорой помощи. Во время аварии Игорь Додон со своей матерью находились в основной машине кортежа, а его сын – в машине сопровождения (охраны). Охранник закрыл своим телом сына президента. Это лишь два эпизода, говорящих о том, что данный элемент в очередной раз понятия не имеет, о чём рассуждает. Можно бы привести и другие аргументы, но много чести, – подчеркнул социалист.