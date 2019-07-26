Батрынча: Отдыхать и брать паузы никто не собирается! Промедление в нынешней ситуации – преступно

0

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча выступил на своей странице в соцсети с комментарием относительно манипуляций на предмет “парламентских каникул”. Социалист отметил, что внеочередная сессия будет созвана уже после 10 августа. Парламентское большинство и правительство не собираются устраивать себе каникулы, и спекуляции на эту тему безосновательны, подчеркнул он.

– Законодательство Республики Молдова предусматривает закрытие летней сессии 31 июля и открытие осенней сессии в сентябре. Но это не означает длительный отпуск для депутатов. Это положение закона и международная практика. В оставшиеся дни июля пройдёт несколько заседаний парламента. Будут внесены поправки в бюджет, утверждены изменения в Кодекс о выборах во втором чтении, изменен Закон о прокуратуре, продлены патенты (во втором чтении), рассмотрены ряд других важных социально-экономических инициатив. Продолжат свою работу следственные комиссии по попытке антиконституционного путча ДПМ, украденным из банков миллиардам, преступным приватизациям и концессиям, – отметил Батрынча.

Социалист подчеркнул, что внеочередная сессия будет созвана уже после 10 августа. Парламентское большинство и правительство не собираются устраивать себе каникулы, и спекуляции на эту тему безосновательны, добавил он.

– Мы понимаем, что люди ждут от новой власти справедливости и оперативных результатов, это желание вполне естественно и справедливо. Слишком долго власти игнорировали граждан, издеваясь над общественным мнением. Но учитывая как минимум непростую ситуацию и наследство, все законные процедуры и временные ограничения, блокаж со стороны прокуратуры и органов юстиции, считаем, что процессы изменений в Молдове проходят в максимально возможном темпе. Ещё каких-то 6-7 недель назад было трудно представить, что подобные события в принципе возможны. Отдыхать и брать паузы никто не собирается. У новой власти есть чёткое понимание собственной ответственности перед людьми и государством. А промедление в нынешней ситуации – преступно, – подытожил он.